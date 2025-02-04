Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN H.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 14 Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và triển khai CTKM/Campaign bán hàng trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Tiktok, ...) theo năm/quý/tháng.

- Thực hiện chạy quảng cáo (Các kênh digital) trên các sàn TMĐT, có thể viết content, live bán hàng

- Lên ý tưởng thiết kế và vận hành thay đổi thiết kế gian hàng phù hợp với mỗi chủ đề campaign.

- Giải đáp thắc mắc về chương trình cho các team thuộc khối vận hành.

- Phân tích, theo dõi thường xuyên các chỉ số của các kênh để có phương án hành động kịp thời.

- Nghiên cứu thị trường, các đối thủ để phân tích và tổng hợp dữ liệu, so sánh và rút ra đề xuất phát triển cho công ty.

- Một số công việc khác của trưởng bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ tốt nghiệp Cao đăng trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing,......hoặc các chuyên ngành liên quan

Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm trưởng nhóm marketing các sàn TMĐT về các sản phẩm dược mỹ phẩm

Có kỹ năng phân tích số liệu, suy nghĩ logic, giao tiếp tốt và làm việc có tổ chức

Chủ động trong công việc và có tinh thần trách nhiệm trong việc ra quyết định

Tại CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN H.D Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG + THƯỞNG + PHÚC LỢI

- Mức lương: Lương thỏa thuận khi phỏng vấn

- Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số

- Thưởng vào các dịp Lễ, Tết: 30/4 – 1/5, 2/9, sinh nhật, 8/3, Trung thu, 20/10, 1/6, Tết Dương, Tết Âm...

- Đóng bảo hiểm theo mức lương thực tế.

- Thời gian làm từ 8h-17h, nghỉ trưa 1 tiếng, có ăn trưa tại công ty, nghỉ chiều Thứ 7 + CN hàng tuần và nghỉ phép theo quy định.

- Du xuân, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẠM VĂN H.D

