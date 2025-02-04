Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Đóng góp ý tưởng, lên kế hoạch, chiến lược cùng team để triển khai các chiến dịch marketing.
Theo dõi các kế hoạch Marketing được phân công để đảm bảo kết quả theo đúng tiến độ.
Hỗ trợ quản lý các kênh truyền thông của công ty như các Fanpage, Group, kênh tiktok...
Hỗ trợ xây dựng và phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 5 - 6 tháng kinh nghiệm trong các vị trí thuộc lĩnh vực ngành Marketing
Có khả năng viết bài chuẩn SEO, ý tưởng sáng tạo.
Ứng viên biết sử dụng cơ bản: Photoshop, AI...là một lợi thế.
Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong xử lý vấn đề, tư duy sáng tạo trong công việc.
Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp teamwork tốt.
Có laptop cá nhân
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc 5- 6 ca/tuần, thu nhập từ 3-5tr (bao gồm lương cứng + thưởng hiệu suất làm việc)
Làm việc trong môi trường genZ năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc
Được ưu tiên khi sử dụng các sản phẩm của công ty, khóa học đào tạo nội bộ và các khóa học nâng cao chuyên môn
Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế đãi ngộ của công ty, teambuilding và các hoạt động gắn kết nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
