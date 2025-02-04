Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Starcity, Số 23 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Đóng góp ý tưởng, lên kế hoạch, chiến lược cùng team để triển khai các chiến dịch marketing.

Theo dõi các kế hoạch Marketing được phân công để đảm bảo kết quả theo đúng tiến độ.

Hỗ trợ quản lý các kênh truyền thông của công ty như các Fanpage, Group, kênh tiktok...

Hỗ trợ xây dựng và phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 5 - 6 tháng kinh nghiệm trong các vị trí thuộc lĩnh vực ngành Marketing

Có khả năng viết bài chuẩn SEO, ý tưởng sáng tạo.

Ứng viên biết sử dụng cơ bản: Photoshop, AI...là một lợi thế.

Chủ động, linh hoạt và nhạy bén trong xử lý vấn đề, tư duy sáng tạo trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp teamwork tốt.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 5- 6 ca/tuần, thu nhập từ 3-5tr (bao gồm lương cứng + thưởng hiệu suất làm việc)

Làm việc trong môi trường genZ năng động, trẻ trung, hướng tới hiệu quả công việc

Được ưu tiên khi sử dụng các sản phẩm của công ty, khóa học đào tạo nội bộ và các khóa học nâng cao chuyên môn

Được tổ chức sinh nhật, được tặng quà theo cơ chế đãi ngộ của công ty, teambuilding và các hoạt động gắn kết nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN MCI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin