Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
- Hà Nội:
- Tân Mai,Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Công ty Nông sản Tuấn Tú HN chuyên cung cấp các mặt hàng rau sạch, nông sản và các loại rau vùng miền cho khu vực Nội thành Hà Nội. Khách hàng chủ yếu là các Nhà hàng, bếp ăn, trường học, ... Là một nhánh quan trọng trong hệ sinh thái F&B, nhân viên Sale MKT sẽ học hỏi được rất nhiều trong ngành cung cấp lương thực – thực phẩm thiết yếu này.
Hiện nay Công ty Tuấn Tú HN đang để mức giá ưu đãi nhất thị trường nhưng bên cạnh đó cũng đưa ra những sản phẩm tốt nhất, vì vậy khách hàng khó tính như Nhà hàng Buffet Sen Hồ Tây, các nhà hàng Bếp Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, khu vực phổ cổ, các quán bia quán nhậu ... đều lấy sản phẩm từ Công ty và rất hài lòng. Do đó Nhân viên Sale Marketing cũng rất có cơ hội phát triển và có mức thu nhập ổn định khi đồng hành làm việc cùng Công ty.
Chăm sóc các khách hàng hiện tại, tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của Công ty
Chăm sóc các hệ sinh thái có sẵn làm nguồn khách hàng tiềm năng cho Công ty
Tìm kiếm, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ Công ty cung cấp
Đưa hình ảnh, thương hiệu Nông sản Tuấn Tú tới rộng rãi trong Cộng đồng Bếp Nhà hàng, Siêu thị, Trường học...
Các công việc theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin đàm phán thuyết phục,...
Tư duy dịch vụ khách hàng tốt
Thái độ phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm
Tinh thần cầu tiến không ngừng đổi mới
Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Cấp điện thoại di động và sim phục vụ công việc
Được giám đốc đào tạo trực tiếp thường xuyên hoặc định kỳ theo yêu cầu công việc
Phúc lợi: Đóng BHXH theo quy định của Công ty
Hưởng lễ tết theo quy định
Lộ trình thăng tiến lên cấp chính thức và cấp Quản lý
Tăng lương theo đánh giá kết quả công việc hàng năm và kết quả chung của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TUẤN TÚ HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
