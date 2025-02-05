Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công ty TNHH MTV Alifaco
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty TNHH MTV Alifaco

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tạo page, xây dựng page, xây dựng content; Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh facebook
Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch
Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ ,năngđộng, chăm chỉ,đam mê Marketing.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Có kinh nghiệm chạy thị trường nước ngoài là 1 lợi thế.
Có laptop, khả năng làm việc full-time.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000-20.000.000VNĐ/ tháng
Hỗ trợ chi phí liên quan công việc như làm thẻ, mua via,...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy địnhh công ty
Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Alifaco

Công ty TNHH MTV Alifaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp AB Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

