Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tạo page, xây dựng page, xây dựng content; Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh facebook

Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch

Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi

Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch

Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty.

Nam/Nữ ,năngđộng, chăm chỉ,đam mê Marketing.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.

Có kinh nghiệm chạy thị trường nước ngoài là 1 lợi thế.

Có laptop, khả năng làm việc full-time.

Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15.000.000-20.000.000VNĐ/ tháng

Hỗ trợ chi phí liên quan công việc như làm thẻ, mua via,...

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy địnhh công ty

Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco

