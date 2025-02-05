Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tạo page, xây dựng page, xây dựng content; Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch chạy quảng cáo trên kênh facebook
Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch
Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi
Thống kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ ,năngđộng, chăm chỉ,đam mê Marketing.
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
Tại Công ty TNHH MTV Alifaco Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 15.000.000-20.000.000VNĐ/ tháng
Hỗ trợ chi phí liên quan công việc như làm thẻ, mua via,...
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của luật lao động và công ty
Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy địnhh công ty
Cơ hội thăng tiến cao trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
