Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 11, tòa Sudico Sông Đà, đường Mễ Trì,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tham gianghiên cứu thị trường, đánh giá đối thủ đểđưa ra dữ liệu xác thực về điểm mạnh, điểm yếu của sản phẩm và nhu cầu, xu hướng của khách hàng.

- Tham gia thảo luận vàxây dựng ý tưởng cho các chiến dịch marketing sáng tạo.

- Hỗ trợ các hoạt động outbound/inbound marketing bao gồm phát triển và tối ưu nội dung, quảng cáo, lên kế hoạch sự kiện, v.v...

- Đề xuất các sáng kiến, tham gia lập kế hoạch và triển khai các sáng kiến để tiếp cận khách hàng mục tiêu thông qua kênh truyền thông thích hợp như mạng xã hội Fanpage Facebook/ Youtube, Tiktok, báo trí, truyền hình,v.v...

- Phối hợp giữa hoạt động Marketing và bán hàng để góp phần thấu hiểu khách hàng, hỗ trợ các quyết định chiến lược thu hút khách hàng hiệu quả và gia tăng doanh số chung.

- Hỗ trợ phân tích dữ liệu marketing (kết quả chiến dịch, tỷ lệ chuyển đổi, lưu lượng truy cập,...) để định hình chiến lược marketing trong tương lai.

- Đảm nhận các nhiệm vụ độc lập trong kế hoạch marketing được phân công.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học. Ưu tiên các chuyên ngành Marketing,Truyền thông, Quản trị kinh doanh.

- Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong ngành Marketing.

- Có kinh nghiệm trực tiếp về Digital Marketing, PR Marketing là một lợi thế.

- Am hiểu sâu về xây dựng & phát triển thương hiệu.

- Có kiến thức tốt về SEO, SEM, Google Analytics, quảng cáo trên mạng xã hội, email marketing, video marketing,...

- Có kỹ năng viết bài, sáng tạo nội dung và quản lý các kênh truyền thông trực tuyến.

- Ưu tiên ứng viên đã từng có thành tựu nổi bật trong quá trình làm việc launching sản phẩm mới trên thị trường.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED) Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường công ty công nghệ trẻ, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ.

- Lương thỏa thuận tùy năng lực đáp ứng công việc.

- Ký HĐLĐ chính thức sau thời gian thử thách 2 tháng.

- Gói thu nhập năm gồmLương + Thưởngquý, năm theo kết quả kinh doanh.

- Chính sách đánh giá lương định kỳ hàng năm.

- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và kĩ năng mềm để phát triển định hướng nghề nghiệp.

- Các chính sách phúc lợi khác:

+ Chế độ du lịch nghỉ mát hàng năm; Teambuilding thường niên.

+ Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

+ Các chính sách về thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ.

+ Chính sách khuyến học cho con CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Thông Minh (VIETED)

