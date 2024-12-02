Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Advertising operations outsourcing for Japanese, Vietnamese, and international clients.
- Advertising Operations Outsourcing
- Reporting
- Ad Submission
- There are also projects from the Japanese headquarters.
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Education: University graduate
- Japanese language skills: Intermediate N2 or higher
- Experience: Minimum 2 years working in the advertising industry
- Priority is given to candidates with management experience
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì
- Salary of 13th month
- Insurance
-Transportation allowance
-Health check
-15 days paid leave
-Salary increase twice a year
-Probation 2month:85% salary
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
