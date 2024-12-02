Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH RECHIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

* Chiến lược PR và Truyền thông:

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược PR nhằm xây dựng và duy trì hình ảnh thương hiệu thời trang Rechic.

- Viết bài PR, thông cáo báo chí và quản lý mối quan hệ với báo chí, đối tác truyền thông, influencer và các bên liên quan khác.

- Xây dựng và thực hiện các chiến dịch truyền thông hiệu quả để gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

* Quản lý Mạng xã hội:

- Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube... của thương hiệu.

- Lên kế hoạch và điều phối lịch đăng bài, quản lý tương tác với khách hàng trên các nền tảng.

- Nắm bắt xu hướng mới trên mạng xã hội để tối ưu hóa chiến lược truyền thông và nâng cao trải nghiệm người dùng.

* Xây dựng mối quan hệ với cộng đồng và KOLs:

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với các KOLs, influencers, bloggers, và đối tác chiến lược khác.

- Tìm kiếm và quản lý các hợp tác với KOLs, từ đàm phán hợp đồng đến theo dõi và đánh giá kết quả.

* Tổ chức sự kiện và hoạt động PR:

- Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, workshop, buổi ra mắt sản phẩm nhằm

tăng cường sự hiện diện của thương hiệu.

- Quản lý sự kiện, từ lập kế hoạch đến thực hiện, bao gồm việc chuẩn bị tài liệu truyền thông và xử lý các vấn đề phát sinh.

* Đánh giá hiệu quả chiến dịch:

- Theo dõi, phân tích và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch PR và hoạt động trên mạng xã hội.

- Đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa chiến lược truyền thông.

* QUYỀN LỢI & THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Mức lương: thỏa thuận

- Môi trường trẻ, năng động, nhiệt huyết nhiều cơ hội.

- Tham gia BHYT & các chính sách phúc lợi dành riêng cho nhân viên công ty

- Thời gian làm việc:

+ Từ thứ 2 - thứ 6: 8:30 - 18:00( Nghỉ ngơi: 12:00-13:30)

+ Thứ 7: 8:30 - 4:30 (nghỉ ngơi: 12:00-13:00, làm cách tuần)

- Địa điểm làm việc :176 Trường Sa, P.1, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Quảng cáo hoặc các ngành liên quan.

- Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực PR, Truyền thông, hoặc Quản lý mạng xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thời trang hoặc làm đẹp.

- Có kiến thức và hiểu biết sâu về các nền tảng mạng xã hội và xu hướng truyền thông mới.

- Kỹ năng giao tiếp, viết lách và tổ chức tốt.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, sáng tạo và thích ứng nhanh với các thay đổi.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại Công Ty TNHH RECHIC Thì Được Hưởng Những Gì

Quà chúc mừng sinh nhật

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện

