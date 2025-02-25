Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

• Chạy Ads nội & ngoại sàn Tiktok, tối ưu các chỉ số trong định mức.
• Phụ trách việc đăng tải và tối ưu SEO sản phẩm trên sàn Tiktok.
• Phối hợp với thiết kế xây dựng hình ảnh sản phẩm/ cửa hàng thu hút theo tháng hoặc Campaign
• Lên kế hoạch và tham gia các Campaign/ Flashsale của sàn
• Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và triển khai hoạt động kinh doanh trên sàn Tiktok.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng về chạy Ads sàn
• Có khả năng phân tích data và report
• Nghiên cứu insight khách hàng, thị trường và có khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin tốt
• Biết làm hình ảnh, video cơ bản là một lợi thế
• Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc
• Có tư duy và hiểu biết trong lĩnh vực Digital marketing

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
• Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí
Tổng thu nhập: từ 12 triệu trở lên
• Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm.
• Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.
• Hỗ trợ chi phí liên quan công việc như làm thẻ, mua via,...
• Được đóng bảo hiểm và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty
• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy địnhh công ty
• Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm rõ ràng, minh bạch.
• Du lịch, nghỉ mát, team bulding ít nhất 1 lần/năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.
• Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật, chương trình gala cuối năm...
• Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.
• Review công việc theo năng lực thực tế.
• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

