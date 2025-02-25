Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

• Chạy Ads nội & ngoại sàn Tiktok, tối ưu các chỉ số trong định mức.

• Phụ trách việc đăng tải và tối ưu SEO sản phẩm trên sàn Tiktok.

• Phối hợp với thiết kế xây dựng hình ảnh sản phẩm/ cửa hàng thu hút theo tháng hoặc Campaign

• Lên kế hoạch và tham gia các Campaign/ Flashsale của sàn

• Đề xuất chương trình, kế hoạch thúc đẩy doanh số và triển khai hoạt động kinh doanh trên sàn Tiktok.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng về chạy Ads sàn

• Có khả năng phân tích data và report

• Nghiên cứu insight khách hàng, thị trường và có khả năng tìm kiếm, phân tích thông tin tốt

• Biết làm hình ảnh, video cơ bản là một lợi thế

• Tinh thần làm việc chủ động, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc

• Có tư duy và hiểu biết trong lĩnh vực Digital marketing

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ/tháng tùy năng lực, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

• Lương KPI: % doanh thu và % tối ưu chi phí

Tổng thu nhập: từ 12 triệu trở lên

• Nghỉ 4 ngày/tháng, 12 ngày nghỉ phép hưởng lương/năm.

• Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh chung của Công ty.

• Hỗ trợ chi phí liên quan công việc như làm thẻ, mua via,...

• Được đóng bảo hiểm và nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty

• Thưởng hiệu quả công việc, thưởng năm theo quy địnhh công ty

• Cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng nhóm rõ ràng, minh bạch.

• Du lịch, nghỉ mát, team bulding ít nhất 1 lần/năm, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

• Được tham gia các buổi liên hoan, sinh nhật, chương trình gala cuối năm...

• Được tham gia đào tạo, học hỏi phát triển bản thân toàn diện.

• Review công việc theo năng lực thực tế.

• Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có tính tương tác, hỗ trợ công việc cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALIFACO

