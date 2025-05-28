Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 105 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội tìm kiếm học viên( chủ yếu FB)
Vận hành TikTok Shop và các kênh TikTok liên quan.
Chạy quảng cáo dựa theo Video và ngân sách được cấp
Đề xuất các ý tưởng quay video cho phù hợp
Hỗ trợ học viên đã học trả lời những câu hỏi thắc mắc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop cá nhân
Biết chạy quảng cáo Facebook căn bản.
Trung thực, chịu khó, cầu tiền
Biết capcut, canva, photoshop là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 8-25tr ( Lương cứng+ % Doanh thu+ Thưởng+ ...)
Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng
thăng tiến mạnh với năng lực đóng góp cho công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH
