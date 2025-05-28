Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 105 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội tìm kiếm học viên( chủ yếu FB)

Vận hành TikTok Shop và các kênh TikTok liên quan.

Chạy quảng cáo dựa theo Video và ngân sách được cấp

Đề xuất các ý tưởng quay video cho phù hợp

Hỗ trợ học viên đã học trả lời những câu hỏi thắc mắc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Biết chạy quảng cáo Facebook căn bản.

Trung thực, chịu khó, cầu tiền

Biết capcut, canva, photoshop là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-25tr ( Lương cứng+ % Doanh thu+ Thưởng+ ...)

Được làm việc trong môi trường năng động, hòa đồng

thăng tiến mạnh với năng lực đóng góp cho công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DŨNG ĐỒNG HÀNH

