Tuyển Nhân viên Marketing VIETNAM ORIGINAL TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 548 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing cho các sản phẩm/dịch vụ du lịch và nhà hàng/khách sạn.

Nghiên cứu từ khóa và phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa nội dung.

Viết bài, chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung cho website, blog, mạng xã hội và các kênh truyền thông khác.

Quản lý và cập nhật nội dung trên các nền tảng kỹ thuật số.

Tạo ra các nội dung hấp dẫn, sáng tạo và phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Theo dõi và phân tích hiệu quả của các chiến dịch nội dung marketing.

Đề xuất và thực hiện các ý tưởng mới để cải thiện hiệu quả của chiến dịch.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp truyền thông.

Quản lý ngân sách và thời gian cho các dự án nội dung.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành du lịch hoặc nhà hàng/khách sạn.

Kỹ năng viết tốt, khả năng diễn đạt lưu loát và sáng tạo.

Hiểu biết về SEO và các kỹ thuật tối ưu hóa nội dung.

Thành thạo các công cụ marketing online như Google Analytics, Facebook Insights, ...

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva,...) là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Có đam mê với lĩnh vực du lịch và nhà hàng/khách sạn.

Tại VIETNAM ORIGINAL TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building và phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETNAM ORIGINAL TRAVEL

