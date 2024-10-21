Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH PTTM BBS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH PTTM BBS làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH PTTM BBS
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Công ty TNHH PTTM BBS

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH PTTM BBS

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hải Phòng, Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (digital marketing, truyền thông, sự kiện, v.v.) phù hợp với mục tiêu của phòng.
- Quản lý và phát triển nội dung trên các kênh truyền thông của công ty.
- Tổ chức và tham gia hỗ trợ các sự kiện, hội thảo, workshop, v.v.
- Lên ý tưởng, tổ chức quay chụp sản phẩm và phối hợp hoàn thiện các ấn phẩm truyền thông.
- Theo dõi, đánh giá và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch marketing cho cấp trên.
- Xây dựng, lên kế hoạch và triển khai các chiến lược tiếp thị.
- Cập nhật xu hướng thị trường và công nghệ mới trong lĩnh vực Digital Marketing.
- Quản lý các kênh digital và giám sát tài khoản doanh nghiệp trên các mạng xã hội.
- Đo lường KPI, ROI và hiệu suất của các chiến lược marketing.
- Quản lý ngân sách digital trong quá trình tiếp thị.
- Lên ý tưởng cho các chiến dịch marketing và làm việc chặt chẽ với đội ngũ thiết kế.
- Viết email quảng cáo và phân phối đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.
- Theo dõi hoạt động của đối thủ cạnh tranh và đưa ra các đề xuất cải thiện.
- Duy trì quan hệ tốt với các cơ quan truyền thông và đối tác.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tự tin, có khả năng giao tiếp tốt và tư duy sáng tạo.
- Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực marketing.
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing.

Tại Công ty TNHH PTTM BBS Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo Luật Lao động và chính sách của công ty.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực, các hoạt động du lịch và teambuilding.
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.
- Được đào tạo thường xuyên về chuyên môn.
- Có cơ chế thưởng theo năng lực và doanh số.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH PTTM BBS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH PTTM BBS

Công ty TNHH PTTM BBS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

