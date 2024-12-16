Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng và phát triển các kênh Social của Công ty.
Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng, thiết kế và thực hiện hệ thống video của công ty, sản phẩm...
Dựng video sáng tạo và hiệu quả phục vụ nhu cầu của công ty với nội dung và định dạng phù hợp trên nhiều nền tảng khác nhau.
Luôn luôn cập nhật các xu hướng & đề xuất lên cho cấp trên để thực hiện sản xuất nội dung.
Thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video phù hợp với từng dự án, sự kiện khác nhau của Công ty.
Các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết làm việc nhóm là 1 điểm cộng.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Truyền thông đa phương tiện, Dựng phim, Thiết kế đồ họa,...hoặc các ngành khác có liên quan.
Sử dụng được phần mềm Adobe Premier, Photoshop.
Có khả năng sáng tạo.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có tâm huyết với công việc, chăm chỉ, ham học hỏi và tiếp thu nhanh, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài
Được tăng lương theo lộ trình làm việc.
Được hưởng các quyền lợi của người lao động (BHXH, BHYT, ...)
Làm việc trong môi trường năng động, với nhiều người trẻ tuổi.
Công việc giúp bạn dễ dàng phát triển khả năng của bản thân: tư duy, chủ động, làm việc hiệu quả và có trách nhiệm.
Được đi du lịch định kỳ cùng với công ty.
Thưởng tháng 13 dành cho nhân viên đủ 12 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN POCKET CINE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75 Đường số 1, Khu nhà ở Hiệp ân, Phường 5, Quận 8, TP Hồ Chí Minh

