Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOMATO T&P làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOMATO T&P
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOMATO T&P

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 6 Bình Phú, Tam Phú, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

:
Phối hợp với team Marketing quay, dựng các video trên các kênh truyền thông mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.
Tham gia xây dựng ý tưởng video sáng tạo theo yêu cầu của các chiến dịch truyền thông.
Hỗ trợ theo dõi hiệu quả các chiến dịch video, đóng góp ý tưởng đa dạng nội dung.
Thời gian làm việc:
Tối thiểu 6 buổi/tuần (có thể linh hoạt điều chỉnh lịch phù hợp với lịch học).
Ngành nghề: Marketing – Truyền thông (ưu tiên lĩnh vực thực phẩm).
Mức hỗ trợ:
Hỗ trợ từ 3-5 triệu đồng/tháng, tùy vào năng lực và thời gian làm việc.
Được hỗ trợ 1 bữa ăn trưa/ngày.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:
Giới tính và độ tuổi: Nữ, từ 18 - 23 tuổi.
Có gu thẩm mỹ, tư duy tốt về hình ảnh và góc quay.
Cập nhật nhanh các xu hướng mới trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.
Quan tâm đến ẩm thực/ngành thực phẩm.
Biết sử dụng phần mềm và máy móc liên quan đến quay, dựng video là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOMATO T&P Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Được hướng dẫn về quy trình quay dựng video, sáng tạo nội dung, và triển khai các chiến dịch truyền thông thực tế.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu hoàn thành tốt công việc.
Được tham gia các buổi brainstorming cùng team, phát triển tư duy sáng tạo.
Cung cấp hoặc hỗ trợ chi phí sử dụng phần mềm, thiết bị quay dựng video (có sẵn).
Tham gia trực tiếp vào các chiến dịch truyền thông và sự kiện quảng bá lớn của công ty.
Cập nhật liên tục các xu hướng marketing trên mạng xã hội.
Cấp chứng nhận sau khi hoàn thành kỳ thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOMATO T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TOMATO T&P

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Bình Phú, Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

