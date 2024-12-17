Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
JobsGO Recruit

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 688/57/101 Lê Đức Thọ, Phường 15 , Gò Vấp , TP Hồ Chí Minh.

- Gò Vấp, Hồ Chí Minh

- Tp Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

TOH FISH là công ty chuyên nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thuỷ hải sản.
Xây dựng và triển khai chiến lược marketing số: Quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng online (Google Ads, Facebook Ads, Instagram, TikTok, Zalo…).
Tối ưu hóa SEO và nội dung website: Phân tích và tối ưu hóa các chiến lược SEO để nâng cao thứ hạng tìm kiếm trên Google và gia tăng lượng truy cập tự nhiên.
Quản lý mạng xã hội: Lập kế hoạch, tạo dựng và phát triển các nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok…), theo dõi và phân tích các chỉ số hiệu quả.
Email Marketing & Automation: Xây dựng các chiến dịch email marketing hiệu quả, sử dụng các công cụ tự động hóa để nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng.
Phân tích dữ liệu và báo cáo: Theo dõi, phân tích và báo cáo kết quả các chiến dịch marketing, từ đó đề xuất cải tiến, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị.
Hợp tác với các bộ phận khác: Làm việc với bộ phận thiết kế, nội dung và sản phẩm để đảm bảo chiến dịch marketing đồng bộ và hiệu quả

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong nền tảng Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads.
Thành thạo các công cụ graphic design cơ bản ( Canva, Photoshop ,...)
Có kiến thức / kinh nghiệm / sở thích liên quan đến thực phẩm sạch là một lợi thế
Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao và yêu thích công việc sáng tạo.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ( 9M - 12M ) + Thưởng thành tích
Chế độ BHXH đầy đủ
Thưởng cuối năm
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch của công ty
Môi trường làm việc năng động, thoải mái, phù hợp từng lứa tuổi
Thời gian làm việc : T2 - T6 ( T7 làm đến 12h )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

