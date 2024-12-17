Tuyển Nhân viên Marketing Wedo By Dr. Meddi - Skin Clinic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chiến dịch:

•Triển khai các chiến dịch tiếp thị trên các kênh khác nhau (kỹ thuật số, in ấn, TV, radio).

•Phối hợp với các cơ quan truyền thông địa phương để đặt quảng cáo.

•Quản lý tiến độ, đảm bảo các hoạt động được hoàn thành đúng hạn.

Digital marketing:

•Quản lý các chiến dịch trên mạng xã hội (Google, Facebook, Instagram, Tiktok …).

•Quản lý và cập nhật nội dung website, tối ưu hóa SEO.

Nghiên cứu thị trường:

•Phân tích đối thủ cạnh tranh và theo dõi xu hướng ngành.

•Thu thập phản hồi khách hàng qua khảo sát, nhóm tập trung.

•Xác định cơ hội nâng cao thương hiệu so với đối thủ.

Phân tích và báo cáo:

•Theo dõi KPI chiến dịch tiếp thị, chuẩn bị báo cáo hiệu suất.

•Phân tích dữ liệu để định hướng chiến lược tiếp thị.

Tổ chức sự kiện:

•Tổ chức các sự kiện tiếp thị, ra mắt sản phẩm, hội thảo chăm sóc da.

•Phối hợp logistics cho sự kiện influencer và họp báo.

Phát triển tài liệu và nội dung:

•Tạo tài liệu tiếp thị phù hợp văn hóa Việt Nam (tờ rơi, áp phích).

•Quản lý nội dung và phối hợp với người ảnh hưởng, blogger làm đẹp.

Quản lý ngân sách:

•Theo dõi chi phí, đảm bảo chiến dịch trong ngân sách.

•Tìm kiếm các giải pháp tiếp thị hiệu quả chi phí.

Kiến thức sản phẩm:

•Hiểu biết sâu rộng về sản phẩm/dịch vụ chăm sóc da của công ty.

•Cập nhật thông tin về sản phẩm mới và các giải pháp điều trị.

Hợp tác và công nghệ:

•Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ bán hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng.

•Phối hợp với designer, content writer để lên nội dung, ấn bản phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt trong ngành làm đẹp/chăm sóc da là một lợi thế.

•Hiểu biết về các nền tảng mạng xã hội và kỹ thuật SEO.

•Có kỹ năng quản lý dự án, lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả.

•Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

•Sáng tạo, bắt trend, nhanh nhạy với xu hướng thị trường và hành vi tiêu dùng tại Việt Nam.

•Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan truyền thông và tổ chức sự kiện.

•Kỹ năng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Wedo By Dr. Meddi - Skin Clinic Thì Được Hưởng Những Gì

•Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

•Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

•Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến

•Thẻ chăm sóc da miễn phí dành cho nhân viên và người thân

•Ưu đãi giảm giá dược mỹ phẩm chăm sóc da dành cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Wedo By Dr. Meddi - Skin Clinic

