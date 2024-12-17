Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Urhouse làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 28 Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện các kế hoạch quảng bá thị trường, thương hiệu cho công ty.

- Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường.

- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng thông qua các công cụ marketing online, offline do công ty triển khai theo từng dự án, chiến dịch cụ thể.

- Lên kế hoạch, sản xuất, biên tập, xuất bản và chia sẻ các nội dung trên các nền tảng MXH: Facebook, Instagram, Zao OA,Youtube, Tiktok.

- Quản trị Website (wordpress): Viết bảng tin, đăng/cập nhật sản phẩm...(biết SEO là một lợi thế)

- Chỉnh sửa video ngắn tiktok & youtube.

- Set up quảng cáo trên các nền tảng FB, Tiktok…

- Theo dõi và phản hồi câu hỏi khách hàng thông qua các MXH và gmail.

- Theo dõi, đo lường các chỉ số MXH thông qua các công cụ marketing và báo cáo với Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên biết tiếng Anh

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất, kiến trúc sư hoặc thiết kế nội thất là 1 lợi thế

- Có kinh nghiệm set up chiến dịch quảng cáo

- Graphic design 2D: poster, bản tin social media.

- Kỹ năng lập kế hoạch, điều hành, và kiểm soát công việc tốt.

- Chủ động trong công việc và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH Urhouse Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm

- Hỗ trợ chi phí và công cụ cho nhân viên thực hiện chiến dịch quảng bá thị trường.

- Quyền lợi lao động tốt: nghỉ phép năm, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, Team building, du lịch trong nước và nước ngoài hằng năm...

- Chế độ phúc lợi tốt bao gồm sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, nghỉ lễ, lương tháng 13, thưởng Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Urhouse

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin