Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BP GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BP GROUP VIỆT NAM
Mức lương
5 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Remote/Online, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 5 - 12 Triệu
- Chịu trách nhiệm viết content website chuẩn SEO.
- Chỉnh sửa hình ảnh và gắn logo vào hình ảnh của công ty để đăng content SEO website.
- Thực hiện đăng bài viết và hình ảnh SEO website.
- Thiết kế banner về các nội dung liên quan để đăng website (nếu có).
- Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày lên bảng tính.
- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc Ban giám đốc.
Với Mức Lương 5 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành về Marketing
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công việc về Marketing.
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về mảng kiến trúc – xây dựng & nội thất.
- Kỹ năng xây dựng nội dung lĩnh vực kiến trúc & nội thất đạt chuẩn SEO.
- Biết thiết kế hình ảnh cơ bản (gắn logo công ty vào hình ảnh).
- Biết sử dụng thành thạo Photoshop và các phần mềm thiết kế đồ hoạ là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BP GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: từ 5 - 12 triệu/ tháng (tính theo số lượng content).
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến.
- Thời gian thử việc 01 tháng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BP GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
