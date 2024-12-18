Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BP GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 12 Triệu

Mức lương 5 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Remote/Online, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

- Chịu trách nhiệm viết content website chuẩn SEO.

- Chỉnh sửa hình ảnh và gắn logo vào hình ảnh của công ty để đăng content SEO website.

- Thực hiện đăng bài viết và hình ảnh SEO website.

- Thiết kế banner về các nội dung liên quan để đăng website (nếu có).

- Thực hiện báo cáo công việc hàng ngày lên bảng tính.

- Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên hoặc Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành về Marketing

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công việc về Marketing.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về mảng kiến trúc – xây dựng & nội thất.

- Kỹ năng xây dựng nội dung lĩnh vực kiến trúc & nội thất đạt chuẩn SEO.

- Biết thiết kế hình ảnh cơ bản (gắn logo công ty vào hình ảnh).

- Biết sử dụng thành thạo Photoshop và các phần mềm thiết kế đồ hoạ là 1 lợi thế.

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BP GROUP VIỆT NAM

- Mức lương: từ 5 - 12 triệu/ tháng (tính theo số lượng content).

- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến.

- Thời gian thử việc 01 tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển

