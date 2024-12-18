Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Goody Group
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Công Ty Cổ Phần Goody Group

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 139 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,Hồ Chí Minh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, hình thành kế hoạch, và triển khai các dự án tiếp thị liên kết, Influencer, KOL, KOC, social selling, livestream trên đa nền tảng mạng xã hội.
Tìm kiếm Influencer / KOL / KOC mới hoặc trên dữ liệu có sẵn của Công ty.
Chủ động nhắn tin, liên lạc với nano, micro, big KOL để mời hợp tác đăng bài chụp hình sản phẩm / chương trình bán hàng trên mạng xã hội.
Tư vấn, hỗ trợ Influencer / KOL / KOC trước - trong - sau thời gian diễn ra chiến dịch.
Đề xuất ý tưởng để phát triển và quản lý mạng lưới người có tầm ảnh hưởng cho thương hiệu.
Xây dựng bộ tài liệu truyền thông cho các chiến dịch Influencer phù hợp với định hướng phát triển của nhãn hiệu và công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ thu thập dữ liệu, social listening, khảo sát thị trường hàng tháng để thu được insights phục vụ hoạt động truyền thông.
Theo dõi xuất nhập hàng hóa - sample phục vụ cho chiến dịch.
Kết hợp cùng các phòng ban khác, theo dõi và cập nhật tiến độ các bên liên quan để đảm bảo công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.
Thực hiện báo cáo hàng tháng liên quan trực tiếp đến các chiến dịch Influencer / KOL / KOC.
Giữ mối quan hệ và đại diện nhẫn hàng với các KOL
Hỗ trợ quản lý budget của chương trình.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí/ đảm nhiệm công việc tương đương
Có background làm về Branding Marketing là một lợi thế
Chịu được áp lực về công việc chạy số
Yêu thích công việc tư vấn, hỗ trợ KOL/KOC.Am hiểu về social media, chăm sóc khách hàng, digital marketing và có kiến thức cơ bản về hình thức truyền thông qua kênh Influencer / KOL / KOC
Năng động, sáng tạo, tinh thần tích cực
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí/ đảm nhiệm công việc tương đương
Có background làm về Branding Marketing là một lợi thế
Chịu được áp lực về công việc chạy số
Yêu thích công việc tư vấn, hỗ trợ KOL/KOC.Am hiểu về social media, chăm sóc khách hàng, digital marketing và có kiến thức cơ bản về hình thức truyền thông qua kênh Influencer / KOL / KOC
Năng động, sáng tạo, tinh thần tích cực

Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Goody Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Goody Group

Công Ty Cổ Phần Goody Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 139 Pasteur, phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh

