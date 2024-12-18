Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Goody Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Lên ý tưởng, hình thành kế hoạch, và triển khai các dự án tiếp thị liên kết, Influencer, KOL, KOC, social selling, livestream trên đa nền tảng mạng xã hội.

Tìm kiếm Influencer / KOL / KOC mới hoặc trên dữ liệu có sẵn của Công ty.

Chủ động nhắn tin, liên lạc với nano, micro, big KOL để mời hợp tác đăng bài chụp hình sản phẩm / chương trình bán hàng trên mạng xã hội.

Tư vấn, hỗ trợ Influencer / KOL / KOC trước - trong - sau thời gian diễn ra chiến dịch.

Đề xuất ý tưởng để phát triển và quản lý mạng lưới người có tầm ảnh hưởng cho thương hiệu.

Xây dựng bộ tài liệu truyền thông cho các chiến dịch Influencer phù hợp với định hướng phát triển của nhãn hiệu và công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ thu thập dữ liệu, social listening, khảo sát thị trường hàng tháng để thu được insights phục vụ hoạt động truyền thông.

Theo dõi xuất nhập hàng hóa - sample phục vụ cho chiến dịch.

Kết hợp cùng các phòng ban khác, theo dõi và cập nhật tiến độ các bên liên quan để đảm bảo công việc diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra.

Thực hiện báo cáo hàng tháng liên quan trực tiếp đến các chiến dịch Influencer / KOL / KOC.

Giữ mối quan hệ và đại diện nhẫn hàng với các KOL

Hỗ trợ quản lý budget của chương trình.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí/ đảm nhiệm công việc tương đương

Có background làm về Branding Marketing là một lợi thế

Chịu được áp lực về công việc chạy số

Yêu thích công việc tư vấn, hỗ trợ KOL/KOC.Am hiểu về social media, chăm sóc khách hàng, digital marketing và có kiến thức cơ bản về hình thức truyền thông qua kênh Influencer / KOL / KOC

Năng động, sáng tạo, tinh thần tích cực

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh