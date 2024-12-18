Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - A6/33A1 Đường 1A, Vĩnh Lộc A,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với nhóm để lên kế hoạch truyền thông đa kênh, bao gồm cả truyền thông kỹ thuật số và truyền thông ngoại tuyến.

Triển khai nội dung kênh Viral Social Fanpage, Youtube, Tiktok, Live ....Biết quay dựng là lợi thế.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược truyền thông hiệu quả.

Lựa chọn các kênh truyền thông phù hợp với mục tiêu và ngân sách của chiến dịch.

Quản lý ngân sách truyền thông và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông.

Báo cáo kết quả và đề xuất các cải tiến cho chiến lược truyền thông.

Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ truyền thông để đảm bảo chất lượng và hiệu quả công việc.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo.

Cập nhật xu hướng truyền thông mới nhất và áp dụng vào chiến lược truyền thông.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 1 năm ở vị trí Media Planner/Buyer Executive hoặc vị trí tương đương.

Hiểu biết sâu rộng về các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm cả truyền thông kỹ thuật số và truyền thông ngoại tuyến.

Có kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

Có khả năng quản lý thời gian và công việc hiệu quả.

Thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu truyền thông là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn từ Trưởng BP Marketing

Được hưởng các chế độ phúc lợi tốt theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu May Mặc Huy Hoàng

