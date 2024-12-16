Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Anh Ngữ YOLA tuyển dụng CTV Direct Marketing & Mascot
CTV tư vấn chương trình, mời trải nghiệm, tặng quà cho khách hàng
Mascot (đồ Mascot hơi)
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:
Indoor trong siêu thị, trung tâm thương mại, trong trường học,..
Outdoor: Công viên, khu vui chơi, trước trường học,...

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn năng động, có tinh thần học hỏi cao, có kinh nghiệm là điểm cộng.
Không giới hạn độ tuổi, giới tính, bằng cấp,
Năng động, tự tin giao tiếp.
Có thể làm việc theo ca linh hoạt 2 - 6h tuỳ theo địa điểm và đăng ký ca.
Cần tham gia đủ buổi training (30 phút/ buổi) để bồi dưỡng kỹ năng; sau 1 buổi training có thể bắt đầu đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ca 2-3 tiếng từ 150,000 - 450,000 VND cho KPI/ca
Làm đủ 3 ca/tuần (cho các ngày trong tuần) thưởng 200,000 VND. Thu nhập sau 3 ca: 650,000 VND
Các data trên khi đến trung tâm trải nghiệm, cộng thêm 200,000 VND/deal. Thu nhập tổng sau 1 tuần lên đến 1,200,000 VND
Thưởng thêm cho 1 confirmed lead/ca khi đã vượt mốc KPI
Mức lương 1 tháng: 2.600.000 trở lên; Lương + thưởng up to 4.800.000
Các bạn sinh viên có nhu cầu thực tập trade, direct marketing cộng tác ít nhất 2 tháng YOLA hỗ trợ mộc thực tập và lộ trình phát triển cụ thể.
Sẽ được hỗ trợ xuyên suốt quá trình làm việc + đánh giá performance hàng tuần/tháng
Lương + thưởng rõ ràng, nhận sau 2-3 tuần nghiệm thu
Training bồi dưỡng kĩ năng định kỳ do các Leaders, Line Managers, BODs tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà Miss áo Dài, số 21 Nguyễn Trung Ngạn - Phường Bến Nghé

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

