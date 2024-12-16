Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Anh Ngữ YOLA tuyển dụng CTV Direct Marketing & Mascot

CTV tư vấn chương trình, mời trải nghiệm, tặng quà cho khách hàng

Mascot (đồ Mascot hơi)

ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC:

Indoor trong siêu thị, trung tâm thương mại, trong trường học,..

Outdoor: Công viên, khu vui chơi, trước trường học,...

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn năng động, có tinh thần học hỏi cao, có kinh nghiệm là điểm cộng.

Không giới hạn độ tuổi, giới tính, bằng cấp,

Năng động, tự tin giao tiếp.

Có thể làm việc theo ca linh hoạt 2 - 6h tuỳ theo địa điểm và đăng ký ca.

Cần tham gia đủ buổi training (30 phút/ buổi) để bồi dưỡng kỹ năng; sau 1 buổi training có thể bắt đầu đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ca 2-3 tiếng từ 150,000 - 450,000 VND cho KPI/ca

Làm đủ 3 ca/tuần (cho các ngày trong tuần) thưởng 200,000 VND. Thu nhập sau 3 ca: 650,000 VND

Các data trên khi đến trung tâm trải nghiệm, cộng thêm 200,000 VND/deal. Thu nhập tổng sau 1 tuần lên đến 1,200,000 VND

Thưởng thêm cho 1 confirmed lead/ca khi đã vượt mốc KPI

Mức lương 1 tháng: 2.600.000 trở lên; Lương + thưởng up to 4.800.000

Các bạn sinh viên có nhu cầu thực tập trade, direct marketing cộng tác ít nhất 2 tháng YOLA hỗ trợ mộc thực tập và lộ trình phát triển cụ thể.

Sẽ được hỗ trợ xuyên suốt quá trình làm việc + đánh giá performance hàng tuần/tháng

Lương + thưởng rõ ràng, nhận sau 2-3 tuần nghiệm thu

Training bồi dưỡng kĩ năng định kỳ do các Leaders, Line Managers, BODs tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC YOLA

