Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 41 Đường 31E, An Phú , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Viet Nam, Quận 2
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Xây dựng kế hoạch Marketing hỗ trợ hoạt động kinh doanh
- Sáng tạo và sản xuất nội dung, quản lý các mạng xã hội như (Fanpage, Facebook....)
- Theo dõi, quản lý và thực hiện kế hoạch về các hoạt động Marketing của công ty.
- Thiết kế poster, brochure, catalog .... cho các sản phẩm, các kế hoạch Marketing của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác do cấp trên đưa ra nếu có.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học: chuyên ngành Marketing
- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở mảng Marketing, truyền thông.
- Có kỹ năng sáng tạo, viết nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.
- Kỹ năng: Canva, Photoshop, capcut....và các công cụ thiết kê tương tự.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng ( dựa vào năng lực )
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHXH, BHYT.... theo quy định của Luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ, Tết hàng năm, lương tháng 13 ....
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM
