Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 Đường 31E, An Phú , Quận 2 , Hồ Chí Minh , Viet Nam, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch Marketing hỗ trợ hoạt động kinh doanh

- Sáng tạo và sản xuất nội dung, quản lý các mạng xã hội như (Fanpage, Facebook....)

- Theo dõi, quản lý và thực hiện kế hoạch về các hoạt động Marketing của công ty.

- Thiết kế poster, brochure, catalog .... cho các sản phẩm, các kế hoạch Marketing của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác do cấp trên đưa ra nếu có.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học: chuyên ngành Marketing

- Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở mảng Marketing, truyền thông.

- Có kỹ năng sáng tạo, viết nội dung trên các nền tảng mạng xã hội.

- Kỹ năng: Canva, Photoshop, capcut....và các công cụ thiết kê tương tự.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Hoa là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 10 - 15 triệu/tháng ( dựa vào năng lực )

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHXH, BHYT.... theo quy định của Luật lao động.

- Thưởng các ngày lễ, Tết hàng năm, lương tháng 13 ....

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EGO VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin