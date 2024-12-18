Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 306/19 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, theo dõi và triển khai các hoạt động Digital Marketing (gồm Quảng cáo trực tuyến trên các nền tảng Facebook, Google, Zalo, TikTok ...) bao gồm lập kế hoạch, thực hiện, giám sát, theo dõi tỷ lệ chuyển đổi và tối ưu hóa các kênh nhằm đạt được mục tiêu về doanh số trên các kênh online và hỗ trợ các kênh offline khác nhằm đạt tới mục tiêu kinh doanh và thương hiệu mà Ban lãnh đạo giao.
- Am hiểu cách thức hoạt động, thuật toán trên các nền tảng để định hướng và phối hợp với các bộ phận triển khai nội dung hiệu quả.
- Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho Ban lãnh đạo
- Đào tạo kiến thức cho nhân viên hàng tháng để nâng cao năng lực nhân sự và hỗ trợ tuyển dụng , tìm kiếm ứng viên phù hợp với các vị trí làm việc của phòng
- Kiểm tra, giám sát công việc của nhân viên
- Xem xét, đánh giá và đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương nhân viên theo đúng quy định công ty
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công trong phạm vi

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành Digital marketing hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí Leader/Trưởng/Phó Phòng marketing lĩnh vực làm đẹp/thẩm mỹ/spa ...
Có kiến thức sâu rộng về chiến lược Marketing và quảng bá thương hiệu
Khả năng lãnh đạo đội nhóm, chịu được áp lực công việc
Có trách nhiệm với công việc, tuân thủ deadline
Độ tuổi từ 27 đến 35 tuổi, ngoại hình sáng, năng động, nhạy bén

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng
Đầy đủ các chế độ theo quy định: Đóng BHXH, phép năm, sinh nhật, liên hoan, thưởng ...
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, tạo điều kiện phát huy năng lực chuyên môn
Cung cấp thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Công Ty TNHH Thương Mại & Dược Phẩm Hùng Lợi

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

