Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 113 - 115 Trần Hưng Đạo, phường Câu Ông Lãnh, Quận 1

Hoạt động Marketing & Xây dựng thương hiệu:

Hoạt động Marketing & Xây dựng thương hiệu:

Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing ngắn và dài hạn theo định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty.

Thiết lập, phân bổ và kiểm soát ngân sách Marketing hiệu quả.

Triển khai các kế hoạch phát triển thị trường mới và tiếp thị sản phẩm tại khu vực mới.

Quản trị và phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh nhất quán nhằm tăng cường nhận diện trên thị trường.

Truyền thông, PR & Sự kiện:

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động truyền thông phù hợp.

Quản lý các nội dung truyền thông, thông cáo báo chí và câu chuyện thương hiệu.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông và đối tác.

Tổ chức các sự kiện quan trọng của Công ty theo kế hoạch.

Quản lý & Phát triển đội ngũ Marketing:

Thiết lập cơ cấu tổ chức và mô tả công việc cho bộ phận Marketing.

Xây dựng KPI, phân công công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Đào tạo và huấn luyện đội ngũ, phát triển năng lực và tinh thần đội nhóm.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương.

Trình độ: Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Quản trị Kinh doanh hoặc tương đương.

Kỹ năng:

Lập kế hoạch, tổ chức và quản lý.

Lãnh đạo đội nhóm, giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả.

Giải quyết vấn đề, xử lý tình huống phát sinh, tuyển dụng và đào tạo nhân sự.

Tố chất: Trung thực, trách nhiệm, nhiệt huyết và chịu được áp lực công việc.

Phúc lợi tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN A CITY

Phúc lợi:

BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Thưởng lễ/tết, lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm.

Chế độ khen thưởng và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

