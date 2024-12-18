Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trần Thị Nơi, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các hoạt động Marketing Online: quản lý Fanpage, Website, các sàn TMĐT,...

Thiết kế các ấn phẩm Marketing: banner, poster, ảnh, video,...

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện Marketing, triển lãm, hội thảo,...

Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả cho cấp trên.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các ý tưởng Marketing phù hợp.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế hoặc các ngành nghề liên quan.

Có kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing, Marketing Online.

Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator,...

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, truyền tải thông điệp hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Quyền Lợi

Lương thoả thuận

Tham gia BHXH, YT, TN

Phúc lợi đầy đủ, thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển

