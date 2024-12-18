Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trần Thị Nơi, Phường 4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và triển khai các chiến lược Marketing cho sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các hoạt động Marketing Online: quản lý Fanpage, Website, các sàn TMĐT,...
Thiết kế các ấn phẩm Marketing: banner, poster, ảnh, video,...
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện Marketing, triển lãm, hội thảo,...
Phân tích hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo kết quả cho cấp trên.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các ý tưởng Marketing phù hợp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Thiết kế hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kiến thức cơ bản về Marketing, Digital Marketing, Marketing Online.
Nắm vững các kỹ năng sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa như Photoshop, Illustrator,...
Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung, truyền tải thông điệp hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt.
Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ - hàng tiêu dùng - FMCG.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận
Tham gia BHXH, YT, TN
Phúc lợi đầy đủ, thưởng lễ tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mai Son Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Block A, Carina, Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

