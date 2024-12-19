Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Giáo Dục Supermind làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh,, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

SuperMind là công ty giáo dục giảng dạy chuyên sâu chương trình Toán Tính Nhanh – SpeedMath, một chương trình rèn luyện trí não với bàn tính soroban Nhật Bản giúp nâng cao năng lực học tập và khả năng tư duy cho trẻ em từ 4 – 12 tuổi. Với 15 năm thành lập và phát triển, SuperMind tự hào là đơn vị tiên phong trong việc giảng dạy và phát triển chương trình này tại Việt Nam.

Hiện nay, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Marketing Tuyển sinh, cụ thể như sau:

Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các công tác tuyển sinh.

Phụ trách chăm sóc kênh truyền thông trên Facebook, Zalo…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao Đẳng, ưu tiên các ngànhQuản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Sáng tạo và năng động.

Có khả năng viết nội dung tốt, sử dụng thành thạo các ứng dụng thiết kế hình ảnh, dựng video…

Yêu trẻ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm.

Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Supermind Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương:Chế độ lương thưởng xứng đáng với đóng góp mà bạn mang lại, sẽđược trao đổi khi phỏng vấn.

Mức lương:

Quyền lợi:Lương + thưởng + BHXH, BHYT, BHTN.

Quyền lợi:

Cơ hội thăng tiến:Có cơ hội trở thành người đứng đầu tổ chức, dẫn dắt đội ngũ marketing, tuyển sinh cho cả hệ thống.

Cơ hội thăng tiến:

Nơi làm việc:Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.HCM.

Nơi làm việc:

Thời gian làm việc:Theo giờ làm việc của công ty 09:00 – 19:00 hoặc linh hoạt theo công việc.

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giáo Dục Supermind

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin