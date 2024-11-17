Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Thu mua/Mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23/100 Đội Cấn, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công tác liên quan đến mua bán hàng hóa, đảm bảo nhận hàng hoá kịp thời, tiết kiệm chi phí và chất lượng để đảm bảo công ty vận hành hiệu quả.
Quản lý dữ liệu Nhà cung cấp.
Lập hồ sơ Nhà cung cấp trong phạm vi được phân công phụ trách.
Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp
Kiểm tra giá mua, theo dõi lịch sử mua hàng của từng loại hàng hóa.
Đàm phán với Nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt, điều khoản phù hợp thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng
Tham vấn các điều khoản trong hợp đồng mua bán (đơn giá, phương thức thanh toán, điều khoản phạt, đền bù hợp đồng,...)
Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt Mua hàng, tạo PO... trên hệ thống.
Theo dõi quá trình Mua hàng để thực hiện các báo cáo khi cần thiết
Phối hợp với các phòng ban liên quan để theo dõi thời hạn Hợp đồng mua hàng và thực hiện đánh giá nhà cung cấp hằng năm.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và hỗ trợ thành viên trong nhóm để xử lý các công việc liên quan

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ không giới hạn độ tuổi
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, thương mại... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng tại các công ty có quy mô lớn
Kỹ năng tin học văn phòng tốt, biết thống kê báo cáo dữ liệu
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết tiếng Trung là một lợi thế
Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp, đàm phán tốt
Cẩn thận, chi tiết, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực
Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp trẻ trung
Cơ hội đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành
Cơ hội mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 23/100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

