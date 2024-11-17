Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Huy Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23/100 Đội Cấn, Ba Đình

Thu mua/Mua hàng

Thực hiện các công tác liên quan đến mua bán hàng hóa, đảm bảo nhận hàng hoá kịp thời, tiết kiệm chi phí và chất lượng để đảm bảo công ty vận hành hiệu quả.

Quản lý dữ liệu Nhà cung cấp.

Lập hồ sơ Nhà cung cấp trong phạm vi được phân công phụ trách.

Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn Nhà cung cấp

Kiểm tra giá mua, theo dõi lịch sử mua hàng của từng loại hàng hóa.

Đàm phán với Nhà cung cấp để đạt được mức giá tốt, điều khoản phù hợp thỏa mãn yêu cầu về chất lượng, thời gian giao hàng

Tham vấn các điều khoản trong hợp đồng mua bán (đơn giá, phương thức thanh toán, điều khoản phạt, đền bù hợp đồng,...)

Thực hiện các thủ tục xin phê duyệt Mua hàng, tạo PO... trên hệ thống.

Theo dõi quá trình Mua hàng để thực hiện các báo cáo khi cần thiết

Phối hợp với các phòng ban liên quan để theo dõi thời hạn Hợp đồng mua hàng và thực hiện đánh giá nhà cung cấp hằng năm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên và hỗ trợ thành viên trong nhóm để xử lý các công việc liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Nữ không giới hạn độ tuổi

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, thương mại... hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Mua hàng tại các công ty có quy mô lớn

Kỹ năng tin học văn phòng tốt, biết thống kê báo cáo dữ liệu

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, biết tiếng Trung là một lợi thế

Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp, đàm phán tốt

Cẩn thận, chi tiết, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực

Ưu tiên ứng viên muốn gắn bó lâu dài với công ty

Quyền Lợi Được Hưởng

Hỗ trợ ăn trưa tại công ty

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, văn hóa doanh nghiệp trẻ trung

Cơ hội đào tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành

Cơ hội mua sản phẩm công ty với giá ưu đãi

