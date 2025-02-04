Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Nơi làm việc: Văn phòng công ty: Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 18 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nhiệm vụ:

* Mua hàng:

- Nhận yêu cầu mua hàng từ các Dự án/Bộ phận, tiến hành đặt hàng, theo dõi đơn hàng đảm bảo mua hàng đúng tiến độ, giao hàng kịp thời, đảm bảo chất lượng yêu cầu theo quy trình mua hàng của Công ty;

- Thông báo với các bộ phận liên quan về tình hình mua hàng, thời gian giao hàng và những thông tin, hồ sơ chứng tờ , có liên quan;

- Tìm kiếm, đánh giá liên kết nhà cung cấp sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của Công ty;

- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh toán với nhà cung cấp, bộ phận kế toán;

- Quản lý, theo dõi Vật tư;

- Lập các báo cáo liên quan đến quá trình mua hàng theo yêu cầu;

Hồ sơ Ứng viên gửi về vui lòng thể hiện rõ:

- Lĩnh vực hoạt động từng Công ty

- Thành tựu đạt được (nếu có)