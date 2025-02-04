Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18 Tôn Thất Thuyết, My Dinh 2, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nơi làm việc: Văn phòng công ty: Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, số 18 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình II, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Nhiệm vụ:
* Mua hàng:
- Nhận yêu cầu mua hàng từ các Dự án/Bộ phận, tiến hành đặt hàng, theo dõi đơn hàng đảm bảo mua hàng đúng tiến độ, giao hàng kịp thời, đảm bảo chất lượng yêu cầu theo quy trình mua hàng của Công ty;
- Thông báo với các bộ phận liên quan về tình hình mua hàng, thời gian giao hàng và những thông tin, hồ sơ chứng tờ , có liên quan;
- Tìm kiếm, đánh giá liên kết nhà cung cấp sao cho phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá của Công ty;
- Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ thanh toán với nhà cung cấp, bộ phận kế toán;
- Quản lý, theo dõi Vật tư;
- Lập các báo cáo liên quan đến quá trình mua hàng theo yêu cầu;
Hồ sơ Ứng viên gửi về vui lòng thể hiện rõ:
- Lĩnh vực hoạt động từng Công ty
- Thành tựu đạt được (nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến

Công ty Cổ Phần Kỹ thuật Thăng Tiến

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 21 tòa IDMC Mỹ Đình, số 15 Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội .

