Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty cổ phần Sovina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Sovina
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty cổ phần Sovina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK08, B04 Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, lựa chọn và liên hệ với nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu của công ty.
Xây dựng và quản lý danh sách nhà cung cấp, cập nhật thông tin liên lạc, giá cả, chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
Đàm phán giá cả, điều khoản hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.
Kiểm tra chất lượng sản phẩm/dịch vụ trước khi nhập kho.
Thực hiện các thủ tục nhập hàng, xuất hàng, kiểm tra hàng hóa, quản lý kho.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo hàng hóa được nhập đúng thời hạn, số lượng, chất lượng.
Phân tích thị trường, tìm kiếm nguồn hàng mới, cập nhật thông tin về giá cả, chất lượng sản phẩm/dịch vụ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Nắm vững các kỹ năng tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành xuất nhập khẩu.

Tại Công ty cổ phần Sovina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực.
Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Sovina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Căn LK08, B04, Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

