Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 100, đường Hữu Nghị, KCN VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Quản lý mua hàng trong nước

- Làm báo cáo , theo dõi đến thừa thiếu, thu mua hàng hóa

- Chốt thanh toán với nhà cung cấp

- Làm các công việc liên quan đến mua hàng được giao khác

Yêu Cầu Công Việc

- Có thể OT, có kinh nghiệm mua vật tư chính, ưu tiên đã từng làm trong công ty linh kiện điện thoại vender Samsung hoặc Samsung

- Tốt nghiệp: Cao đẳng, Đại học

- Biết word, Excel, powerpoint là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi và chịu đựng được áp lực công việc

- Nhiệt tình với công việc.

- Biết tiếng Anh/ Tiếng hàn là một lợi thế.

Quyền Lợi

- Mức lương: Hấp dẫn

- Được đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo luật định: BHYT, BHXH, BHTN;

- Ăn ca miễn phí 3 bữa/ ngày tại công ty; có cây ATM, Siêu thị mini trong khuôn viên nhà máy;

- Hỗ trợ xe đưa đón Hà Nội – Bắc Ninh;

- Lương tháng thứ 13 và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;

- Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;

- Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, tôn trọng con người;

- Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa do công ty tổ chức cho công nhân viên hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

