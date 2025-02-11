Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô E8, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong việc thu mua nguyên liệu cho các công ty điện tử.
- Có kỹ năng lập báo cáo theo dõi, tính toán nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản xuất.
- Am hiểu BOM nguyên vật liệu, quy trình mua hàng, theo dõi đơn hàng, xử lý phát sinh.
- Theo dõi toàn bộ quá trình mua hàng, nhận hàng, trả hàng, kiểm soát tồn kho.
- Kiểm tra các giấy tờ liên quan và phải đảm bảo chính xác đầy đủ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tiếng Anh giao tiếp tốt
- CV gửi bằng tiếng Anh
Quyền lợi:
- Thử việc hưởng 100% lương
- Được đóng BH đầy đủ
- Nghỉ Phép, Lễ, Tết đầy đủ theo luật
- Thưởng Tết theo quy định của công ty
Tại CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
