Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SF INNOTEK VINA làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô E8, Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

- Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong việc thu mua nguyên liệu cho các công ty điện tử.

- Có kỹ năng lập báo cáo theo dõi, tính toán nguyên vật liệu dựa trên kế hoạch sản xuất.

- Am hiểu BOM nguyên vật liệu, quy trình mua hàng, theo dõi đơn hàng, xử lý phát sinh.

- Theo dõi toàn bộ quá trình mua hàng, nhận hàng, trả hàng, kiểm soát tồn kho.

- Kiểm tra các giấy tờ liên quan và phải đảm bảo chính xác đầy đủ.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Thành thạo tin học văn phòng

- Tiếng Anh giao tiếp tốt

- CV gửi bằng tiếng Anh

Quyền lợi:

- Thử việc hưởng 100% lương

- Được đóng BH đầy đủ

- Nghỉ Phép, Lễ, Tết đầy đủ theo luật

- Thưởng Tết theo quy định của công ty

