Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Lô 04
- A, Khu công nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty Vision Semicon là công ty lắp ráp thiết bị dùng trong sản xuất chất bán dẫn, các ứng viên khi gia nhập công ty sẽ có thể làm việc trong môi trường sạch sẽ và tiếp cận kiến thức chuyên sâu của các bộ phận.
Nếu bạn sẵn sàng đón nhận thử thách mới, chúng tôi luôn chào đón ứng viên tham gia ứng tuyển bất cứ lúc nào.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tìm kiếm vendor và thỏa thuận giá cả
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU
- Tốt nghiệp đại học
- Biết đọc bản vẽ thiết bị
- Thật thà
- Ưu tiên: người biết tiếng anh or tiếng hàn, người có kinh nghiệm lv ở cty sx thiết bị chất bán dẫn
Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH VISION Semicon Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
