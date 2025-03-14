Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: cụm công nghiệp dốc sặt, tp từ sơn, bắc ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp, thương thảo giá cả, điều kiện hợp đồng.

Lập kế hoạch và thực hiện quy trình mua hàng để đảm bảo đầy đủ vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

Theo dõi và kiểm soát việc giao hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa.

Quản lý hồ sơ mua hàng, hợp đồng, hóa đơn và các giấy tờ liên quan.

Phối hợp với các bộ phận kế toán, kho, sản xuất để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

Yêu Cầu Công Việc

tốt nghiệp đại học

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng hoặc ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

