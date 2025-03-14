Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: cụm công nghiệp dốc sặt, tp từ sơn, bắc ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp, thương thảo giá cả, điều kiện hợp đồng.
Lập kế hoạch và thực hiện quy trình mua hàng để đảm bảo đầy đủ vật tư, nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.
Theo dõi và kiểm soát việc giao hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và số lượng hàng hóa.
Quản lý hồ sơ mua hàng, hợp đồng, hóa đơn và các giấy tờ liên quan.
Phối hợp với các bộ phận kế toán, kho, sản xuất để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tốt nghiệp đại học
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng hoặc ngành liên quan.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và làm việc nhóm tốt.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC ISUN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: cụm công nghiệp dốc Sặt, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

