Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Hyosung Financial System Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 500 - 800 USD

Mức lương 500 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Lô CN 08 - 1, Khu công nghiệp Yên Phong II - C, Tam Giang, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

1. Phụ trách mua hàng PCBA và OVERSEA cho nhà máy

2. Xác nhận và kiểm soát lịch trình nguyên vật liệu về kịp kế hoạch sản xuất

3. Tạo PO, Closing hàng tháng với vendor

4. Chứng nhận linh kiện trước khi đưa sản xuất hàng loạt

5. Chuyển tiếp thông tin giữa quản lý với vendor

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành

- Có kinh nghiệm 3 năm trở lên liên quan đến mua hàng PCBA và OVERSEA

- Có khả năng đọc, hiểu bản vẽ kĩ thuật

- Có khả năng giao tiếp đối ứng với vendor

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp, trao đổi công việc qua email

- Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty SMT liên quan vật liệu bán dẫn / SMT, mua hàng vật liệu điện tử IC

