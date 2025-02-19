Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: - Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận yêu cầu từ Quản lý đơn hàng để lên đơn mua

- Theo dõi đơn hàng để báo tiến độ nhận hàng

- Nhận hoá đơn mua hàng

- Tìm kiếm NCC tiềm năng

- Lập đề nghị thanh toán cho NCC

- Lưu hồ sơ mua hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Kỹ năng đàm phán

- Kỹ năng đánh giá, phân tích và chọn lọc

- Trung thực, cẩn thận, siêng năng, nhanh nhẹn

- Tìm tòi, học hỏi, không ngại khó

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC Thì Được Hưởng Những Gì

- Ứng viên có thể thỏa thuận Lương thưởng theo năng lực

- Xét duyệt Tăng lương/ Thăng chức hằng năm

- Thưởng Tết, BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định luật lao động.

- Làm việc giờ hành chính

- Công việc ổn định, lâu dài

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV BGC

