Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 6 - 9 Triệu

Mức lương 6 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 100, đường Hữu Nghị, KCN VSIP, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng

- Quản lý mua hàng trong nước

- Làm báo cáo , theo dõi đến thừa thiếu, thu mua hàng hóa

- Chốt thanh toán với nhà cung cấp

- Làm các công việc liên quan đến mua hàng được giao khác

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp: Đại học - Chuyên ngành liên quan đến kinh tế

- Biết word, Excel, powerpoint là một lợi thế

- Nhanh nhẹn, ham học hỏi và chịu đựng được áp lực công việc

- Nhiệt tình với công việc, có thể tăng ca theo yêu cầu.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;

- Tặng quà dịp lễ, tết, sinh nhật....

- Hỗ trợ xe đưa đón Hà Nội – Bắc Ninh - Bắc Giang - Hiệp Hòa - Yên Phong;

- Ăn ca miễn phí 3 bữa/ ngày tại công ty; có cây ATM, Siêu thị mini trong khuôn viên nhà máy;

- Được đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo luật định: BHYT, BHXH, BHTN;

- Lương tháng thứ 13 và nhiều chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;

- Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào và đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình làm việc;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, tôn trọng con người;

Cách Thức Ứng Tuyển

