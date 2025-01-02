Tuyển Nhân viên mua hàng Hanwha Vision Vietnam Company Limited làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 370 - 500 USD

Mức lương 370 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Plot O - 2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 370 - 500 USD

- Kiểm tra và yêu cầu vendor xác nhận LTP/SOP hàng tuần

- Tạo PO, kiểm soát PO theo kế hoạch, hủy PO kịp thời

- Gửi kế hoạch hàng ngày (MRP) cho vendor, yêu cầu xác nhận lịch giao, theo sát lịch giao hàng, đảm bảo kế hoạch sản xuất

- Phối hợp với IQC/Tech và vendor xử lý hàng NG phát sinh

- Kiểm soát tồn kho, quản lý nguyên vật liệu khi có ECO /ECN

- Chốt thanh toán, đảm bảo mở tờ khai và nộp chứng từ đúng hạn

Với Mức Lương 370 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan

- Có từ 1-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty chế xuất

- Giao tiếp Tiếng Anh trong công việc

- Tuyển dụng cả ứng viên NAM VÀ NỮ, yêu cầu cẩn thận, chăm chỉ, có thể tăng ca

- Ưu tiên ứng viên khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang

*QUYỀN LỢI

Thu nhập :

Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hanwha Vision Vietnam Company Limited

