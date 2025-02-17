Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Số 8 đường 15, KCN Vsip,P Phù Chẩn, Tp Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận đơn hàng theo kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ, cả trong nước và nước ngoài. Cả vật liệu chính và vật liệu tiêu hao.

Kiểm tra, đánh giá nhà cung cấp trong quá trình cung ứng.

Lựa chọn và mua hàng từ các nhà cung cấp phù hợp.

Phát triển và duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp. Đánh giá hiệu quả và chất lượng hàng hóa từ các nhà cung cấp.

Đàm phán giá cả và điều khoản hợp đồng để tối ưu chi phí mua hàng. Đảm bảo chi phí mua hàng không vượt quá ngân sách được giao.

Cung cấp thông tin mở tờ khai hải quan

Đối chiếu công nợ và làm thanh toán

Kiểm tra nội dung tờ khai xuất nhập khẩu: tên hàng, mã HS, thuế NK/XK, CO

Theo dõi tiến độ hàng nhập khẩu,Xuất khẩu thông quan tờ khai, giao hàng, đảm bảo hàng về kịp thời theo yêu cầu của khách hàng, sản xuất và các bộ phận liên quan.

Thực hiện các thủ tục liên quan đến hải quan như khai báo giấy xuất hàng hoặc các giấy tờ thủ tục liên quan khác.

Kiểm tra các chính sách hàng hóa có liên quan khi tiến hành thông quan.Xử lý các vấn đề phát sinh của lô hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hiểu rõ và nắm vững các quy trình và thủ tục xuất nhập khẩu.

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, xuất nhập khẩu hoặc vị trí tương đương.

Có khả năng lập kế hoạch và bày trình các kế hoạch hoặc báo cáo một cách rõ ràng, có logic.

Hiểu biết rõ ràng về các phương thức thanh toán quốc tế, phương thức vận tải quốc tế, điều kiện thương mại quốc tế và các văn bản pháp lý liên quan.

Thành thạo tiếng Trung, đặc biệt trong giao tiếp thương mại và đọc hiểu chứng từ Xuất nhâp khẩu (ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp được cả Tiếng Anh và tiếng Trung).

Trung thực, độc lập trong suy nghĩ và hành động, có trách nhiệm cao với công việc.

Có khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống phát sinh.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh trong khu vực và có đánh giá tăng lương hàng năm

Thưởng Tết theo quy định công ty

Hưởng các ngày nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của luật lao động.Được đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng đầu tiên khi thử việc

Thử việc hưởng 100% lương

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ PROGRESS Y&Y VIỆT NAM

