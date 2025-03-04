Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D17 Khu đô thị Phố Đông Village, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

• Tìm kiếm Nhà cung cấp các mặt hàng kinh doanh trong và ngoài nước.
• Đàm phán giá cả, đánh giá và báo cáo cấp trên để lựa chọn đơn vị cung ứng hàng hoá.
• Tạo đơn hàng, theo dõi tiến độ thanh toán và tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm).
• Lưu trữ, phân loại và hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu.
• Theo dõi lượng hàng tồn kho và lên kế hoạch đặt các đơn hàng tiếp theo.
• Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán/QTKD/Kinh tế/ Xuất nhập khẩu.
• Có kinh nghiệm làm Nhân viên mua hàng hoặc các vị trí liên quan.
• Thành thạo các công cụ tin học văn phòng.
• Thành thạo tiếng Anh, biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.
• Năng động, đam mê và yêu thích làm việc trong lĩnh vực mua bán, xuất nhập khẩu.
• Có ý thức tuân thủ, kiểm soát rủi ro và đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 8 - 11 triệu, thoả thuận cụ thể trong buổi phỏng vấn.
• Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, đồng nghiệp trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại.
• Được hướng dẫn và đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.
• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty, Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép năm, các hoạt động Team building...
• Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 57, LK6C làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

