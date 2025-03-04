Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D17 Khu đô thị Phố Đông Village, đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

• Tìm kiếm Nhà cung cấp các mặt hàng kinh doanh trong và ngoài nước.

• Đàm phán giá cả, đánh giá và báo cáo cấp trên để lựa chọn đơn vị cung ứng hàng hoá.

• Tạo đơn hàng, theo dõi tiến độ thanh toán và tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm).

• Lưu trữ, phân loại và hoàn thiện hồ sơ xuất nhập khẩu.

• Theo dõi lượng hàng tồn kho và lên kế hoạch đặt các đơn hàng tiếp theo.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán/QTKD/Kinh tế/ Xuất nhập khẩu.

• Có kinh nghiệm làm Nhân viên mua hàng hoặc các vị trí liên quan.

• Thành thạo các công cụ tin học văn phòng.

• Thành thạo tiếng Anh, biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.

• Năng động, đam mê và yêu thích làm việc trong lĩnh vực mua bán, xuất nhập khẩu.

• Có ý thức tuân thủ, kiểm soát rủi ro và đạo đức nghề nghiệp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 8 - 11 triệu, thoả thuận cụ thể trong buổi phỏng vấn.

• Được làm việc trong môi trường năng động, cởi mở, đồng nghiệp trẻ trung, cơ sở vật chất hiện đại.

• Được hướng dẫn và đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm.

• Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty, Thưởng lễ tết, BHXH, BHYT, BHTN, Nghỉ phép năm, các hoạt động Team building...

• Chế độ đãi ngộ, phúc lợi theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT PHÁT

