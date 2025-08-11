Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/09/2025
Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 77 Trần Nhân Tôn, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

· Phụ trách hàng mua hàng POSM/Vật phẩm quà tặng/Merchandise
· Phụ trách mua hàng mảng hàng hóa dự án, bao gồm thiết bị, IT, nội thất, inox, bảng hiệu, máy lạnh, vật phẩm, quà tặng… và các dịch vụ liên quan đến mảng hàng hóa này, bao gồm bảo trì, vệ sinh, sửa chữa…
· Phụ trách tìm kiếm nhà cung cấp mới, tổ chức đấu thầu định kỳ để lựa chọn nhà cung cấp chiến lược, đảm bảo chi phí mua hàng tốt nhất trong ngân sách được duyệt
· Tiếp nhận và xử lý yêu cầu mua hàng từ các phòng ban
· Gửi đơn đặt hàng cho nhà cung cấp đã ký hợp đồng hoặc tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp, trình ký hợp đồng mua hàng, dịch vụ
· Theo dõi tiến độ hàng hóa sau khi đặt hàng, liên hệ với nhà cung cấp, các phòng ban giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình mua hàng
· Hoàn tất chứng từ thanh toán sau khi nhận hàng và nghiệm thu
· Sao lưu chứng từ mua hàng
· Cập nhật báo cáo mua hàng hàng tháng/quý/năm
· Xử lý các phát sinh liên quan đến nhóm hàng hóa này khi có yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng làm việc:
· Kỹ năng thương lượng tốt
· Chủ động và trách nhiệm trong công việc, có khả năng làm việc độc lập
· Trung thực, cẩn thận, hòa đồng
· Vi tính văn phòng tốt, đặc biệt excel
Bằng cấp:
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành quản trị chuỗi cung ứng, quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan khác
Kinh nghiệm làm việc:
· Có kinh nghiệm từ 1 năm mua hàng POSM, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc chuỗi nhà hàng hoặc chuỗi bán lẻ
· Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trên hệ thống SAP

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp ăn trưa, phụ cấp điện thoại + thưởng lương tháng 13
Đầy đủ chế độ phúc lợi theo luật lao động: BHYT / BHXH / BHTN (đóng bảo hiểm full lương theo đúng quy định), BHSK cho bản thân NLĐ và vợ/chồng/con, phép năm
Tham dự hoạt động tập thể hàng năm: Outing day, Family Day, Olympic Day, Team Building;
Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng mềm miễn phí do công ty tổ chức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA NGON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HCM: 77 Trần Nhân Tôn, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

