Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: 76 Cần Vương, TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Cập nhật, tìm kiếm nhà cung cấp sản phẩm, phát triển hệ thống nhà cung cấp để phục vụ mua hàng hiệu quả;

• Thương lượng, đàm phán, ký kết hơp đồng với các nhà cung cấp;

• Lập kế hoạch giao hàng, gửi đơn vị vận chuyển;

• Theo dõi đơn vị vận chuyển theo đúng lịch giao hàng và xử lý công việc phát sinh;

• Kiểm tra, xác nhận, đối chiếu số liệu với kho, nhà cung cấp;

• Hoàn thành thủ tục thanh toán và gửi phòng kế toán để thực hiện thanh toán cho nhà cung cấp;

• Theo dõi thanh toán công nợ cho nhà cung cấp;

• Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh,... hay những chuyên ngành tương đương.

• Yêu cầu có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

• Ưu tiên có kiến thức về dòng sản phẩm, dịch vụ Công ty cung cấp.

• Khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó học hỏi, chủ động tìm kiếm tra cứu thông tin.

• Cẩn thận, tỉ mỉ và nhạy bén trong công việc.

• Kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt ; kỹ năng đàm phán, thuyết phục hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Thoả thuận theo năng lực + Thưởng doanh số.

• Được đào tạo và phát triển trong môi trường năng động, sáng tạo.

• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong công ty.

• Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm, lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NGỌC THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin