Tuyển Nhân viên mua hàng Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Các trách nhiệm chính / Main responsibilities

• Tính toán và đặt hàng nguyên vật liệu theo dự báo và nhu cầu của khách hàng/Calculate and order raw materials according to forecasts and customer needs

• Điều phối, theo dõi & kiểm soát kế hoạch giao hàng từ nhà cung cấp/Coordinate, follow & control shipping status from supplier

• Quản lý nhà cung cấp & vận chuyển/ Control supplier and transportation

• Kiểm soát dữ liệu mua hàng trên hệ thống quản lý sản xuất/Control procurement data on production management system/IFS.

• Giải quyết vấn đề/ sự cố xảy ra trong quá trình giao hàng của nhà cung cấp/Solve trouble happen during shipping goods of supplier.

• Theo dõi thanh toán; xử lý tất cả báo cáo liên quan đến hoạt động mua & nhà cung cấp/Follow paymen; make all reports are relative to procurement activity & supplier

• Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trường phòng quản lý sản xuất/ Do other jobs as require from Production control Manager