Tuyển Nhân viên mua hàng Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
- Hà Nội: Lô M
- 1, KCN Thăng Long, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Các trách nhiệm chính / Main responsibilities
• Tính toán và đặt hàng nguyên vật liệu theo dự báo và nhu cầu của khách hàng/Calculate and order raw materials according to forecasts and customer needs
• Điều phối, theo dõi & kiểm soát kế hoạch giao hàng từ nhà cung cấp/Coordinate, follow & control shipping status from supplier
• Quản lý nhà cung cấp & vận chuyển/ Control supplier and transportation
• Kiểm soát dữ liệu mua hàng trên hệ thống quản lý sản xuất/Control procurement data on production management system/IFS.
• Giải quyết vấn đề/ sự cố xảy ra trong quá trình giao hàng của nhà cung cấp/Solve trouble happen during shipping goods of supplier.
• Theo dõi thanh toán; xử lý tất cả báo cáo liên quan đến hoạt động mua & nhà cung cấp/Follow paymen; make all reports are relative to procurement activity & supplier
• Làm các công việc khác theo yêu cầu của Trường phòng quản lý sản xuất/ Do other jobs as require from Production control Manager
