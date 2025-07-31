Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
- Hà Nội: Văn phòng tầng 4 toà nh Usilk 103, La Khê,, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Khai thác, Tìm kiếm các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nội thất, kết cấu, các đơn vị sản xuất cấu kiện xây dựng, các nhà thầu thi công xây dựng hoàn thiện.
Đàm phán giá, đề xuất lựa chọn đặt hàng, lập hợp đồng, quản lý theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
Lập các hồ sơ: hợp đồng, hồ sơ thanh toán, tạm ứng, trình ký các phụ trách phòng ban liên quan
Phối hợp nhà thầu, các phòng ban liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tạm ứng/ thanh toán/ quyết toán/ bảo hành công trình.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng sử dụng thành thạo Word, Autocad, các phần mềm dự toán, tiến độ.
- Có hiểu biết về các lĩnh vực xây dựng đô thị
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ lương, thưởng, nâng lương khuyến khích năng lực làm việc.
- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: tổ chức liên hoan, tham quan, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
