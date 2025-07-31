Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng tầng 4 toà nh Usilk 103, La Khê,, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Khai thác, Tìm kiếm các đơn vị cung cấp vật tư vật liệu xây dựng, nội thất, kết cấu, các đơn vị sản xuất cấu kiện xây dựng, các nhà thầu thi công xây dựng hoàn thiện.

Đàm phán giá, đề xuất lựa chọn đặt hàng, lập hợp đồng, quản lý theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.

Lập các hồ sơ: hợp đồng, hồ sơ thanh toán, tạm ứng, trình ký các phụ trách phòng ban liên quan

Phối hợp nhà thầu, các phòng ban liên quan trong quá trình hoàn thiện hồ sơ tạm ứng/ thanh toán/ quyết toán/ bảo hành công trình.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Hiểu biết về các vật liệu xây dựng, nội thất, thị trường cung ứng vật tư – thiết bị và các nhà cung cấp, các nhà thầu thi công trong lĩnh vực xây dựng. Có kinh nghiệm lựa chọn vật tư vật liệu, nhà cung cấp, nhà thầu thi công và đàm phán theo dõi hợp đồng.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo Word, Autocad, các phần mềm dự toán, tiến độ.

- Có hiểu biết về các lĩnh vực xây dựng đô thị

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định.

- Chế độ lương, thưởng, nâng lương khuyến khích năng lực làm việc.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty: tổ chức liên hoan, tham quan, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ mát hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

