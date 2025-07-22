Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

● Tìm kiếm và phát triển những nhà cung cấp mới, mặt hàng mới theo nhu cầu của bộ phận Kinh doanh và yêu cầu chiến lược của Công ty. Giữ liên hệ và phát triển quan hệ với các nhà cung cấp cũ (chủ yếu nhà cung cấp châu Âu)

● Quản lý, đánh giá chất lượng hàng hóa, giá cả và năng lực của từng nhà cung cấp

● Thực hiện nghiệp vụ mua hàng xuất nhập khẩu:

- Đàm phán, Thương lượng, soạn thảo hợp đồng.

- Đặt hàng, theo dõi lịch giao hàng, thông báo và phối hợp với các bộ phận liên quan lên kế hoạch nhập hàng, hoàn thành các giấy tờ cần thiết đến công tác giao nhận hàng hóa ... theo đúng quy trình; theo dõi cùng bộ phận Xuất nhập khẩu cho đến khi việc nhập khẩu hoàn tất, hàng về đến kho.

● Kết hợp với với kế toán lên kế hoạch thanh toán hàng hóa

● Giải quyết các vấn đề khiếu nại (nếu có) với nhà cung cấp.

● Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.