Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU
Ngày đăng tuyển: 22/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/08/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Phó Đức Chính, phường Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc
● Tìm kiếm và phát triển những nhà cung cấp mới, mặt hàng mới theo nhu cầu của bộ phận Kinh doanh và yêu cầu chiến lược của Công ty. Giữ liên hệ và phát triển quan hệ với các nhà cung cấp cũ (chủ yếu nhà cung cấp châu Âu)
● Quản lý, đánh giá chất lượng hàng hóa, giá cả và năng lực của từng nhà cung cấp
● Thực hiện nghiệp vụ mua hàng xuất nhập khẩu:
- Đàm phán, Thương lượng, soạn thảo hợp đồng.
- Đặt hàng, theo dõi lịch giao hàng, thông báo và phối hợp với các bộ phận liên quan lên kế hoạch nhập hàng, hoàn thành các giấy tờ cần thiết đến công tác giao nhận hàng hóa ... theo đúng quy trình; theo dõi cùng bộ phận Xuất nhập khẩu cho đến khi việc nhập khẩu hoàn tất, hàng về đến kho.
● Kết hợp với với kế toán lên kế hoạch thanh toán hàng hóa
● Giải quyết các vấn đề khiếu nại (nếu có) với nhà cung cấp.
● Các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU CHUẨN ÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 27 Phó Đức Chính, Phường Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.

