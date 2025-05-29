Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH KOTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp: Tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng, đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giá cả và điều kiện hợp đồng.

Đàm phán hợp đồng và giá cả: Thương lượng với các nhà cung cấp về giá cả, điều kiện thanh toán, thời gian giao hàng và các điều khoản hợp đồng khác.

Lập bảng so sánh lựa chọn nhà cung cấp và trình phê duyệt theo quy trình mua sắm của công ty

Đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng: Lập đơn đặt hàng, theo dõi tiến độ giao hàng và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp.

Kiểm soát tồn kho: Đảm bảo mức tồn kho luôn ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất/kinh doanh mà không gây thừa hay thiếu hụt hàng hóa.

Quản lý chứng từ và hợp đồng: Xử lý và lưu trữ các chứng từ liên quan đến việc mua sắm, bao gồm đơn đặt hàng, hợp đồng, hóa đơn, phiếu giao hàng.

Lập hồ sơ thanh toán và theo dõi công nợ nhà cung cấp

Cập nhật thông tin và báo cáo: Cập nhật thường xuyên thông tin về tình trạng hàng hóa, nhà cung cấp, báo cáo tình hình mua hàng cho cấp trên.

Giải quyết khiếu nại: Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh từ nhà cung cấp như hàng hóa hư hỏng, giao hàng muộn, sai số lượng hoặc chất lượng không đạt yêu cầu.

Phối hợp với các phòng ban khác: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận liên quan để đảm bảo quá trình mua hàng diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.