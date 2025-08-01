Tuyển Nhân viên mua hàng Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên mua hàng Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 35 KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Vị trí “Nhân viên Mua hàng” này của chúng tôi sẽ làm việc cho phòng Kế hoạch và phát triển sản phẩm. Đây là phòng ban phát triển và nghiên cứu các sản phẩm mới của của công ty. Công việc tại vị trí này như sau:
- Sắp xếp vật liệu, dự toán, đàm phán giá và quản lý tiến độ cho các sản phẩm mới phát triển
- Chuẩn bị các tài liệu liên quan
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Kinh nghiệm/khả năng chuyên môn
- Nữ, tuổi từ 22 – 35 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm mua hàng hoặc bán hàng tại các công ty
b. Kĩ năng
- Tiếng Anh thành thạo (tương đương 750 TOEIC trở lên)
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng làm việc nhóm, lập kế hoạch tốt
- Tính cách hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng 2 lần/năm
- Đóng BHXH, BHYT full lương
- Có xe đưa đón, bữa ăn giữa ca miễn phí
- Tăng lương vào tháng 4 hàng năm
- Lao động nữ có 90 phút nghỉ/ tháng trong thời gian kinh nguyệt (NLĐ không nghỉ sẽ được chi trả vào tiền lương hàng tháng)
- Hưởng 12-16 ngày phép/năm
- Quà tặng các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 1/6, tết trung thu, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: đường N2, lô G, KCN Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu

