Tuyển Nhân viên mua hàng Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 35 KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Vị trí “Nhân viên Mua hàng” này của chúng tôi sẽ làm việc cho phòng Kế hoạch và phát triển sản phẩm. Đây là phòng ban phát triển và nghiên cứu các sản phẩm mới của của công ty. Công việc tại vị trí này như sau:

- Sắp xếp vật liệu, dự toán, đàm phán giá và quản lý tiến độ cho các sản phẩm mới phát triển

- Chuẩn bị các tài liệu liên quan

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

a. Kinh nghiệm/khả năng chuyên môn

- Nữ, tuổi từ 22 – 35 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành về Kinh tế, Ngoại ngữ, Thương mại

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm mua hàng hoặc bán hàng tại các công ty

b. Kĩ năng

- Tiếng Anh thành thạo (tương đương 750 TOEIC trở lên)

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng làm việc nhóm, lập kế hoạch tốt

- Tính cách hòa đồng, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ thưởng 2 lần/năm

- Đóng BHXH, BHYT full lương

- Có xe đưa đón, bữa ăn giữa ca miễn phí

- Tăng lương vào tháng 4 hàng năm

- Lao động nữ có 90 phút nghỉ/ tháng trong thời gian kinh nguyệt (NLĐ không nghỉ sẽ được chi trả vào tiền lương hàng tháng)

- Hưởng 12-16 ngày phép/năm

- Quà tặng các dịp Tết âm lịch, tết dương lịch, 8/3, 1/6, tết trung thu, 20/10,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nitori Furniture Vietnam EPE Pro Company

