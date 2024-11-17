Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty cổ phần Crosify làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vân Côn, Quyết Tiến, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Nhận thông tin về yêu cầu hàng hóa từ nhân viên kinh doanh và Công ty để tìm kiếm nguồn cung cấp phù hợp nhất

• Tìm kiếm, đánh giá và tuyển chọn nhà cung cấp, nhà máy sản xuất.

• Theo dõi tình trạng đơn hàng, sẵn sàng cho các sự cố thiếu hoặc tồn đọng hàng hóa, liên hệ trực tiếp với các phòng ban có liên quan.

• Theo dõi đơn đặt hàng và xác nhận thời gian sản xuất, thời điểm giao hàng và chi phí.

• Đánh giá, cập nhật và duy trì các đơn đặt hàng cho đến khi kết thúc.

• Đảm bảo đơn đặt hàng tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; báo cáo kết quả lên quản lý.

• Góp phần củng cố, giảm chi phí từ các hoạt động mua hàng và vận chuyển

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại học, thành thạo tiếng Trung ( chứng chỉ Tiếng Trung HSK4)

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng

• Độ tuổi 23-30 tuổi

• Có kiến thức sâu rộng về hàng hóa và giá cả thị trường

• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu áp lực

• Có khả năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt

• Trung thực, trách nhiệm

Tại Công ty cổ phần Crosify Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12 -15tr, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Thử việc 2 tháng 90% lương, được hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Các phúc lợi và chế độ của công ty: 6 tháng du lịch 1 lần, sinh nhật, hiếu - hỉ.

Môi trường trẻ trung, năng động và nhiều cơ hội thăng tiến.

Làm việc từ 8h-17h Thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng), nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Crosify

