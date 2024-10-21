Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

Nhân sự/Hành chính/Pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

-Kiểm duyệt các văn kiện, hợp đồng pháp luật liên quan (3 ngôn ngữ anh- trung - việt)
-Nghiên cứu pháp luật để đưa ra ý kiến/ tham mưu, quản lý các hợp đồng/quy trình trên Elegal
-Dịch tài liệu pháp chế: hợp đồng, văn bản, nghị định,....
-Xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật và công ty nếu có

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật, Quản trị nhân lực,...
- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng
- Tiếng Trung hoặc Anh 4 kỹ năng (ưu tiên có chứng chỉ)
- Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí đương
- Chịu được áp lực công việc

Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Có mức lương cạnh tranh theo năng lực cá nhân. - Được tặng quà trong ngày lễ tết và sinh nhật. - Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ. - Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác; - Nghỉ phép có lương. - Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00, 6 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 7) - Đảm bảo đóng các bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN... - Được xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất - Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức
C

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: KCN Đồng Văn III, Duy Tiên, Hà Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

