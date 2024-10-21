Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế Công ty TNHH Wistron Infocomm Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô CN9 và CN10, KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, Duy Tiên

-Kiểm duyệt các văn kiện, hợp đồng pháp luật liên quan (3 ngôn ngữ anh- trung - việt)

-Nghiên cứu pháp luật để đưa ra ý kiến/ tham mưu, quản lý các hợp đồng/quy trình trên Elegal

-Dịch tài liệu pháp chế: hợp đồng, văn bản, nghị định,....

-Xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật và công ty nếu có

- Tốt nghiệp Đại học ngành Luật, Quản trị nhân lực,...

- Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng

- Tiếng Trung hoặc Anh 4 kỹ năng (ưu tiên có chứng chỉ)

- Có kinh nghiệm từ 2 năm ở vị trí đương

- Chịu được áp lực công việc

- Có mức lương cạnh tranh theo năng lực cá nhân. - Được tặng quà trong ngày lễ tết và sinh nhật. - Phí tăng ca theo quy định của công ty và tiền thưởng khích lệ. - Tiền thưởng cuối năm và trợ cấp đi công tác; - Nghỉ phép có lương. - Thời gian làm việc: Từ 8h00 – 17h00, 6 ngày/tuần (từ thứ 2 - thứ 7) - Đảm bảo đóng các bảo hiểm như BHXH, BHYT, BHTN... - Được xét tăng lương hàng năm dựa trên hiệu suất - Được đào tạo chuyên môn do công ty tổ chức

