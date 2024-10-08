Tuyển Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh thu nhập 20 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam

Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Logistics liên quan đến các dịch vụ công ty liên quan đến ngành hàng giá trị cao. Liên hệ, tư vấn, giới thiệu dịch vụ của công ty đến khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Thực hiện các báo giá liên quan đến dịch vụ của công ty đến khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu vận tải của khách hàng, nắm bắt thị trường và đối thủ cạnh tranh. Thực hiện báo cáo công việc liên quan đến doanh thu, vận đơn, kết quả kinh doanh,...và các yêu cầu khác từ quản lý. Phối hợp với các phòng ban liên quan để tìm ra các giải pháp phù hợp với các yêu cầu đặc biệt của khách hàng. Tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu dịch vụ của công ty.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm trong công việc về ngành Logistics - Vận tải từ 3-5 năm. Giới tính: Nữ Tiếng Anh giao tiếp Yêu cầu gửi CV (Đơn xin việc) bằng tiếng Anh Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Năng động, nhiệt tình, trung thực, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PPT).
Tại Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bao gồm: Lương cơ bản (20 -35tr) + % hiệu quả công việc Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, được hưởng các chế độ Bảo Hiểm, Khám sức khỏe định kỳ từ công ty sau khi kết thúc thời gian thử việc. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam

Công ty TNHH Malca-Amit Việt Nam

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Vietcombank Tower, 5 Công Trường Mê Linh, Bến Nghé, Quận 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

