Tuyển Đầu bếp ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 426

- 428 Đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, Quận 10 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Nhận Order từ phục vụ,
Sơ chế nguyên vật liệu, kiểm kê nguyên vật liệu
Chuẩn bị món ăn theo menu và chỉ thị từ quản lý,
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hòa đồng làm việc nhóm tốt,
Ưu tiên có tay nghề, kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo
Biết ngoại ngữ là một lợi thế
Trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học,....

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giờ : 25,000VND - 40,000VND/ Giờ
Phụ cấp:
Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm
Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng
Tips, Thưởng đánh giá
Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND/ người
Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 8A/A14 Thái Văn Lung, Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

