Tuyển Đầu bếp ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 426 - 428 Đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, Quận 10 ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Nhận Order từ phục vụ,

Sơ chế nguyên vật liệu, kiểm kê nguyên vật liệu

Chuẩn bị món ăn theo menu và chỉ thị từ quản lý,

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hòa đồng làm việc nhóm tốt,

Ưu tiên có tay nghề, kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo

Biết ngoại ngữ là một lợi thế

Trình độ: Trung cấp, cao đẳng, đại học,....

Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giờ : 25,000VND - 40,000VND/ Giờ

Phụ cấp:

Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm

Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng

Tips, Thưởng đánh giá

Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND/ người

Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

