Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 85 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
8 - 85 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 13/17, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 85 Triệu
- Kiểm tra danh sách thực phẩm nhập vào theo đúng tiêu chuẩn về chất lượng và đủ số lượng
- Chế biến món ăn theo thực đơn hàng ngày
- Bảo quản các máy móc, vật dụng, trang thiết bị nhà bếp
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực chế biến món ăn, các dụng cụ làm bếp
Với Mức Lương 8 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, Nữ tuổi 25-50
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : 8,5tr
- Đóng BHXH, BHYT; phép năm 12 ngày / năm
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Được thưởng sinh nhật, lễ tết, thâm niên, lương tháng 13, 14
- Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
