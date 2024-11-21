Tuyển Đầu bếp Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 85 Triệu

Mức lương 8 - 85 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13/17, Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 8 - 85 Triệu

- Kiểm tra danh sách thực phẩm nhập vào theo đúng tiêu chuẩn về chất lượng và đủ số lượng

- Chế biến món ăn theo thực đơn hàng ngày

- Bảo quản các máy móc, vật dụng, trang thiết bị nhà bếp

- Vệ sinh sạch sẽ khu vực chế biến món ăn, các dụng cụ làm bếp

Với Mức Lương 8 - 85 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, Nữ tuổi 25-50

- Tối thiểu 01 năm là tại vị trí tương đương

- Ѕiêng năng, cầu tiến, cẩn thận, sạch sẽ

- Bằng trung cấp

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 8,5tr

- Đóng BHXH, BHYT; phép năm 12 ngày / năm

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Được thưởng sinh nhật, lễ tết, thâm niên, lương tháng 13, 14

- Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung, năng động, hòa đồng

